Андрей Cадовой решил переехать из Львова в Киев: названа причина

Мэр Львова Андрей Садовой стал кандидатом в президенты от партии "Самопомощь". Соответствующее решение было принято на съезде политсилы 3 января в Киеве, сообщает корреспондент "Апострофа".
Съезд партии проходил в здании Торгово-промышленной палаты Украины. По словам нардепа и ответственного за организацию съезда Олега Лаврика, это единственное место, в котором не отказали в аренде. Аренда данного помещения обошлась партии в 75 тыс грн. "В общем было потрачено около 150 тыс грн", - посчитал Лаврик.
Съезд партии проходил под новым лозунгом "Саме зараз". Как стало известно "Апострофу", его автором является Остап Процик – советник Садового по информационным вопросам во Львове.
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Поддержать лидера партии пришли нардепы фракции "Самопомощь", а также приехали жена Катерина Кит-Садовая и его пятеро сыновей.
Нардеп Лаврик рассказал "Апострофу", что Киев вскоре станет новым местом жительства для семьи Садовых.
"С 8 января, после праздников, Андрей Иванович вместе с семьей переедут в столицу. Жить они планируют в отеле "Национальный", где живет большинство депутатов от "Самопомощи", - сообщил Лаврик. Детей Садовые также думают переводить в киевские школы.
Садовой также подтвердил "Апострофу" информацию о переезде, добавив, что большую часть времени будет проводить в разъездах по Украине.
"Вместо меня во Львове мою работу будут выполнять мои заместители, которых я назначу исполняющими обязанностями", - ответил лидер партии.
Также в "Самопомощи" рассказали, что 3 января они подадут документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации Садового в кандидаты.