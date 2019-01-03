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Андрей Cадовой решил переехать из Львова в Киев: названа причина

четверг, 03 января 2019, 20:09

Мэр Львова Андрей Садовой стал кандидатом в президенты от партии "Самопомощь". Соответствующее решение было принято на съезде политсилы 3 января в Киеве, сообщает корреспондент "Апострофа".

Съезд партии проходил в здании Торгово-промышленной палаты Украины. По словам нардепа и ответственного за организацию съезда Олега Лаврика, это единственное место, в котором не отказали в аренде. Аренда данного помещения обошлась партии в 75 тыс грн. "В общем было потрачено около 150 тыс грн", - посчитал Лаврик.

Съезд партии проходил под новым лозунгом "Саме зараз". Как стало известно "Апострофу", его автором является Остап Процик – советник Садового по информационным вопросам во Львове.

Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Поддержать лидера партии пришли нардепы фракции "Самопомощь", а также приехали жена Катерина Кит-Садовая и его пятеро сыновей.

Нардеп Лаврик рассказал "Апострофу", что Киев вскоре станет новым местом жительства для семьи Садовых.

"С 8 января, после праздников, Андрей Иванович вместе с семьей переедут в столицу. Жить они планируют в отеле "Национальный", где живет большинство депутатов от "Самопомощи", - сообщил Лаврик. Детей Садовые также думают переводить в киевские школы.

Садовой также подтвердил "Апострофу" информацию о переезде, добавив, что большую часть времени будет проводить в разъездах по Украине.

"Вместо меня во Львове мою работу будут выполнять мои заместители, которых я назначу исполняющими обязанностями", - ответил лидер партии.

Также в "Самопомощи" рассказали, что 3 января они подадут документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации Садового в кандидаты.

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