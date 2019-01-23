Парни, я в деле: нерешительного Вакарчука затроллили за поход в политику

Украинцы удачно высмеяли новость о том, что общественный деятель, лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук идет в политику.

Шутки по этому поводу публикуют в соцсетях.

"Вакарчук заявил в украинском лондонском институте относительно участия в президентских выборах: "I am in"/"Я в игре", - написал в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

"Парни, я в деле!" – вторит ему на своей странице в соцсети популярный блогер Антон Ходза.

Как сообщалось, ранее Вакарчук признался, как ездил в Крым в разгар аннексии и о том, как его поддержали крымские татары.

Подробнее о возможном выдвижении Святослава Вакарчука читайте в материале "Апострофа": Зеленский vs Вакарчук: кто и зачем толкает артистов в политику.