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Я в деле: Вакарчук откровенно высказался о походе в политику

среда, 23 января 2019, 16:31

Общественный деятель, лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Real changes in Ukraine – a must for a successful future от Украинского института в Лондоне, сообщает ТСН.

"Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо", - рассказал он.

По его словам, Украине нужны новые лидеры. Вместе с тем, он отметил, что не верит в революции, поскольку они "не дают устойчивых решений".

Подробнее о возможном выдвижении Святослава Вакарчука читайте в материале "Апострофа": Зеленский vs Вакарчук: кто и зачем толкает артистов в политику.

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