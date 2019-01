Я в деле: Вакарчук откровенно высказался о походе в политику

Общественный деятель, лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Real changes in Ukraine – a must for a successful future от Украинского института в Лондоне, сообщает ТСН.

"Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо", - рассказал он.

По его словам, Украине нужны новые лидеры. Вместе с тем, он отметил, что не верит в революции, поскольку они "не дают устойчивых решений".

