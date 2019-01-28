Турчинов готовит партию под выборы в Раду: кто попал в команду

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов стал координатором объединения протестантов "Всеукраинский Собор", которое 22 января зарегистрировало Министерство юстиции Украины.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

О создании широкого объединения протестантов под чутким руководством секретаря СНБО Александра Турчинова публично заговорили еще в сентябре, во время празднования Дня благодарения, которое на Крещатике организовали христианские церкви и организации. Тогда же в Администрации президента в кабинете у Турчинова прошли первые организационные встречи. И вот спустя несколько месяцев в Минюсте регистрируется полноценный общественный союз "Всеукраинский собор" во главе с секретарем СНБО.

В состав духовного совета "Собора" вошли председатель совета евангельских протестантских церквей Украины, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, который, к слову, недавно отметился на съезде партии "Батькивщина", председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец, председатель Духовного управления евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" Андрей Тищенко, епископ Собора независимых евангельских церквей Украины Анатолий Калюжный. Заместителями Турчинова в союзе стали его давний соратник и народный депутат от фракции "Народный фронт" Павел Унгурян, экс-народный депутат и бывший председатель "Укравтодора" Петр Кравчук и журналист и политический эксперт Руслан Кухарчук.

Однако по информации "Апострофа", такое объединение делается не только с целью объединения христианских конфессий, так как к сотрудничеству планируют привлечь и католиков и православных, но и с целью в будущем основать свою политическую силу, основанную, как утверждают соратники Турчинова, "на христианских ценностях".

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии.