В Украине раскрыли план противодействия Путину на выборах

В МВД Украины создали рабочую группу из советников главы МВД, которые собирают информацию по фактам нарушения из разных штабов кандидатов для противодействия влиянию России на выборах в Украине.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"В дальнейшем ее передают в полицию, если информация подтверждается. Ведь сейчас можно спокойно, находясь в Москве, заснять видеоролик, как в одной из "украинских школ" учителей заставляют агитировать за действующего президента или другой ролик, о каком-то другом кандидате. Затем это все запустить в интернет, размножить по всем сетям и сказать: "Смотрите там идет подкуп!" А потом оказывается, что этот "факт" является фейком, то есть неправдой. Стоит отметить, что с этим сталкивается не только Украина, это проблема всего мира - фейковые новости", - говорит он.

Также политик указал еще на один важный момент.

"Руководитель "Опоры" Ольга Айвазовская бывает регулярно на совещаниях в МВД, и мы договорились, что "Опора" проведет масштабное обучение для сотрудников полиции, которые будут заниматься непосредственно безопасностью на избирательных участках, с точки зрения пресечения разного рода нечестных избирательных технологий", - добавил Геращенко.

Подробнее о больших проблемах с авторитетными политиками, читайте в материале "Апострофа": В борьбе за власть украинские политики забывают о главном - Антон Геращенко.