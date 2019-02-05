В борьбе за власть украинские политики забывают о главном - Антон Геращенко

Член коллегии Министерства внутренних дел АНТОН ГЕРАЩЕНКО в интервью "Апострофу" рассказал, что в МВД осознают возможности и желание России повлиять на выборы в Украине и готовы отразить любые вмешательства, в том числе и кибератаки. Но при этом он подчеркнул, что украинцам нужно самим взвешенно подходить к выбору кандидата в президенты и пресекать любые попытки подкупа, иначе демократическое общество не построить.

- Какие главные внешние и внутренние угрозы стоят перед выборами в Украине?

- Самая главная внутренняя угроза - это то, что украинские политики в борьбе за власть часто забывают об интересах народа и интересах государства. Они выдвигают противоречащие друг другу тезисы: то о резком повышении цен на газ, то о планах помирится с Российской Федерацией на условиях, которые только им известны. Это внутренняя часть проблемы - незрелость нашего политического класса. У нас недостаток людей, которые имели бы авторитет и уважение в обществе, как Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт, Уинстон Черчилль или Шарль де Голь. Видимо, таким политикам только предстоит родиться в горниле украинской демократии.

Что касается внешних угроз украинской демократии, то, очевидно, что главная угроза Украины - это Российская Федерация. С 1991 года российский политический класс не признавал независимость Украины и считал ее ошибкой. Поэтому Россия всегда влияла на выборы в Украине, начиная с конца 90-х годов. Как только в России повысились цены на нефть и получились излишки средств, пришел к власти Владимир Путин, они сразу начали добиваться того, чтобы президентом Украины стал более лояльный к РФ человек. Таким президентом еще в 2004 году планировался Виктор Янукович, и мы все помним, как Путин лично приезжал в Киев, агитировал за него, и первым его поздравлял, когда еще не было результатов голосования. Следующий раз Россия поддержала Януковича в 2010 году, в обмен на передачу Черноморского флота в аренду на 30 лет, что в последствии привело к захвату Крымского полуострова.

На сегодняшний день Россия очень хочет увеличить свое влияние в Верховной Раде Украины, и не для кого не секрет, что в прошлом созыве фракция коммунистов фактически полностью управлялась из Москвы. Сейчас Россия будет пытаться избрать и содействовать избранию по мажоритарному кругу юго-востока Украины как можно большего количества кандидатов, которые будут идти по антиевропейскому пути.

После Майдана, захватив часть территории Украины, Россия потеряла Украину в целом, потому что парламент был избран без голосов украинцев Крыма, без голосов украинцев Донбасса. Нынешний парламент - самый проевропейский из всех, которые были раньше.

Однако, я обращаюсь ко всем нашим избирателям: когда вы будете выбирать, за кого голосовать, интересуйтесь отношением и позицией этого кандидата к РФ. Если этот человек считает, что у нас нет агрессии РФ, что Россия пришла на помощь русскоязычным гражданам в Крыму и на Донбассе - знайте, что этот человек будет работать не в интересах Украины, а будет выполнять поставленные задачи из Кремля. Избиратель должен решать за себя, за что будет голосовать: за тех, кто хочет, будучи в парламенте, укрепить нашу страну, или за тех, кто будет вести ее в РФ.

- Какие лазейки в Законе "Про выборы" могут быть использованы в этой ситуации?

- На самом деле, данный закон выписан четко и детально, и урна для бюллетеней у нас прозрачная, есть уголовная ответственность за подделку бюллетеней, подписей и т.д. Но самая важная борьба ведется в сознании людей. У нас до сих пор есть телевизионные каналы, которые вещают российскую пропаганду и таким образом проводят политику пророссийского характера. В интернете есть большое количество фейкових сайтов, которые распространяют неправду о ситуации в Украине, сеют страх и ненависть в нашем украинском обществе. Вот это большая проблема - влияние России, которое еще остается.

Акция протеста в Киеве против пропаганды Кремля на украинских телеканалах, 6 ноября 2018 года Фото: УНИАН

Если бы в 1941 году в Великобритании разрешали издавать немецкие газеты, то вряд ли Черчиллю удалось бы организовать народ и выстоять против агрессии фашистов. У нас же в интернете свободно продолжают вещать российские медиа. Да, мы закрыли в Украине сайты "ВКонтакте" и "Одноклассники", но не для того, чтобы навредить их пользователям, а потому что эти сайты стали инструментом российской пропаганды и обмана украинских граждан.

- Как готовятся к выборам силовые структуры?

- Самый лучший способ борьбы с преступностью - это предотвращать преступления. Полиция получает информацию от разных политических сил о возможном подкупе избирателя, каких-то силовых действиях, которую они обрабатывают, чтобы предотвратить преступления. По состоянию на сегодня ни о каких силовых ситуациях речи нет, все спокойно. Думаю, что все будет разворачиваться ближе к президентским выборам. В Министерстве внутренних дел создана рабочая группа из советников главы МВД, которые собирают информацию по фактам нарушения из разных штабов кандидатов, в дальнейшем ее передают в полицию, если информация подтверждается. Ведь сейчас можно спокойно, находясь в Москве, заснять видеоролик, как в одной из "украинских школ" учителей заставляют агитировать за действующего президента или другой ролик, о каком-то другом кандидате. Затем это все запустить в интернет, размножить по всем сетям и сказать: "Смотрите там идет подкуп!"

А потом оказывается, что этот "факт" является фейком, то есть неправдой. Стоит отметить, что с этим сталкивается не только Украина, это проблема всего мира - фейковые новости.

Также руководитель "Опоры" Ольга Айвазовская бывает регулярно на совещаниях в МВД, и мы договорились, что "Опора" проведет масштабное обучение для сотрудников полиции, которые будут заниматься непосредственно безопасностью на избирательных участках, с точки зрения пресечения разного рода нечестных избирательных технологий.

- Подкуп и админресурс - это давнее явление украинских выборов, но сложно припомнить, чтобы кого-то за это наказали.

- С этим есть проблема, которая связана со следующим. Во время выборов гражданин, который заявляет о том, что его хотели подкупить, как правило, делает это под давлением тех или иных доверенных лиц одного из кандидатов в президенты. Человеку говорят - напиши заявление. Он пишет, заводится уголовное дело, однако это квалифицируется как преступление средней тяжести, поэтому нет возможности записывать на аудио или видео, а также прослушивать телефонные разговоры. Затем, скажем, через полгода, когда дело приходит в суд, я это видел неоднократно, человек, который написал заявление о подкупе, меняет свои показания. А суду в такой ситуации, когда нет точной позиции, очень сложно выносить обвинительный приговор. Когда кого-то побили, ограбили - здесь все понятно, тут уже нельзя взять свои слова обратно. Если нет аудио или видеозаписи о подкупе, фиксации дачи меченных денег за подкуп граждан, то гораздо сложнее это доказать. Вину устанавливает не полицейский или прокурор, вину устанавливает суд.

- Что должно насторожить рядового избирателя, чтобы, возможно, человек мог это остановить или предотвратить?

- Если вы узнали, что в вашем населенном пункте кто-то предлагает деньги за голосование за того или иного кандидата в президенты, вы как честный человек должны сообщить об этом в полицию и рассказать, что вам известно и кто раздает деньги или призывает к каким-то незаконным действиям. Дальше - задача полиции проверить эту информацию, проверить эти факты, и если действительно есть признаки преступления, то начать уголовное дело и привлекать виновных лиц к ответственности. Это может делать каждый, если он хочет, чтобы в стране был порядок.

Второй момент: если вы избиратель и вам предлагают материальную выгоду за голосование, знайте, тот, кто вам это предлагает, - преступник, так как закон о выборах пресекает любую материальную выгоду при голосовании за того или иного кандидата. Нельзя поддаваться на подкуп, ведь если вы сегодня возьмете за это 1000 гривен, то завтра тот, кто вам эти деньги дает, захочет их вернуть за ваш счет.

Сейчас готовятся видеоролики, которые будут распространяться по социальным сетям и телеканалам об ответственности за нарушение закона на выборах. Также ведется разъяснительная работа с личным составом. Однако самую главную работу должна вести не полиция, а кандидаты в президенты, следя друг за другом через своих агитаторов, например, и при факте нарушения они должны немедленно реагировать.

- А западные партнеры могут помочь как-то обезопасить выборы?

- Что касается западных партнеров, то я знаю, что Канада выделила очень крупную сумму средств на обучение наблюдателей на выборах. Плюс, на выборы приедут несколько тысяч наблюдателей из Америки и Канады, на мнение которых будут полагаться западные страны о том, насколько честно и законно проходили выборы.

И все же нужно понимать, что Европа и Америка не сделают Украину и нашу жизнь счастливой и правильной, это сделать можем только мы, если у нас на выборах будут побеждать не те кандидаты, которые купили себе голоса, а те, которым полностью доверяют люди.

- Насколько реальны и опасны киберугрозы?

- Очень реальны и очень опасны, по той причине, что чем больше в мире появляется компьютерных сетей, тем больше появляется людей, которые хотят заработать на этом. В России, мы знаем, созданы специальные кибервойска, состоящие из лиц, пойманных за экономические кибератаки, там достаточно много хакеров высшей категории. Но в виду того, что Украина недостаточно хорошо компьютеризирована, то вирусы на нас действуют не так сильно, как на западные страны.

Что касается выборов, то система ЦВК будет защищена, сейчас на защиту от киберугроз выделены деньги. Уверен, что будут ставиться задачи, чтобы сорвать выборы, и в данной ситуации это может привести к какой-то цепи вероятных событий. Поэтому кибербезопасность и защита выборов будет важнейшим приоритетом Национальной полиции.

- Западным партнерам будет чему поучиться на украинских выборах, чтобы потом предотвращать угрозы в своих странах?

- По киберугрозам - точно. Я вам больше скажу, на Западе, который думал внедрять постепенно электронное голосование на выборах, после последних действий РФ серьезно призадумались. В мире сейчас только несколько стран используют возможность голосовать через интернет, лидером является Эстония. Безусловно, это очень удобно, но если результаты голосований могут быть подделаны из-за кибервзломов, то представьте, что президентом становиться не тот, за кого проголосовали. А обернуть эту ситуацию назад будет очень непросто, и это может приводить к очень серьезной дестабилизации.

Поэтому западные страны могут поучиться у нас тому, как противодействовать взлому наших сетей, когда будет идти подсчет голосов. А в остальном, то на Западе все эти нарушения уже были 50-100 лет назад: подкупали, разливали водку и т.д., но они все это уже прошли. Сейчас это - зрелое общество, и хороших стало больше, чем плохих, и они добились того, что власть защищает результаты выборов, поскольку поняли, что иначе – тупик.