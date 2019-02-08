Кто будет бороться за президентское кресло в Украине: опубликован список всех кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты на выборы 2019 года.

Об этом стало известно на заседании ЦИК в пятницу, 8 февраля.

Итак за кресло главы государства планируют бороться 44 кандидата, среди них:

Игорь Шевченко, 1971 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент благотворительной организации "Успешная Украина", беспартийный, cамовыдвиженец.

Сергей Каплин, 1979 года, образование высшее, проживает в Опришки Глобинского района Полтавской области, работает народным депутатом, беспартийный, выдвиженец партии "Социал-демократическая партия".

Валентин Наливайченко, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко" Справедливость", выдвиженец партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Виталий Скоцик, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийный, cамовыдвиженец.

Андрей Садовый, 1968 года, образование высшее, проживает в городе Львове, член партии "Объединение "Самопомощь", субъект выдвижения - "Объединение "Самопомощь".

Виталий Куприй, 1973 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, беспартийный, cамовыдвиженец.

Евгений Мураев, 1976 года, образование высшее, проживает в Харькове, работает народным депутатом, член партии "НАШИ", субъект выдвижения - партия "НАШИ".

Анатолий Гриценко, 1957 года, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", член партии "Гражданская позиция", субъект выдвижения - "Гражданская позиция"

Геннадий Балашов, 1961 года, образование высшее, проживает в Киеве, физическое лицо - предприниматель, член партии "5.10", субъект выдвижения - партия "5.10".

Ольга Богомолец, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, беспартийная, cамовыдвиженец.

Александр Шевченко, 1971 года, образование высшее, проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области, народный депутат, член партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП", субъект выдвижения - "Украинское объединение патриотов - УКРОП" .

Роман Насиров, 1979 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, беспартийный, cамовыдвижение.

Юрий Бойко, 1958 года, образование высшее, проживает в городе Рубежное Луганской области, народный депутат, член партии "Оппозиционный блок", cамовыдвиженец.

Олег Ляшко, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, член партии "Радикальная партия Олега Ляшко", субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко".

Аркадий Корнацкий, 1953 года, образование высшее, проживает в Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области, народный депутат, беспартийный, cамовыдвижение.

Александр Вилкул, 1974 года, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат, член партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".

Юлия Тимошенко, 1960 года, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, народный депутат, председатель депутатской фракции политической партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина" в Верховной Раде, член Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Дмитрий Добродомов, 1977 года, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии "Гражданское движение" Народный контроль", субъект выдвижения - "Общественное движение "Народный контроль" .

Александр Мороз, 1944 года, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член партии "Социалистическая партия Александра Мороза", субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза".

Илья Кива, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель Всеукраинского профессионального союза МВД, член Социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины.

Руслан Кошулинский, 1969 года, образование высшее, проживает в городе Львове, председатель секретариата партии "Свобода", член партии ВО "Свобода", субъект выдвижения - ВО "Свобода".

Александр Данилюк, 1981 года, образование высшее, проживает в Киеве, руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ", член партии "Гражданское движение "Общее Дело", cамовыдвижение.

Сергей Тарута, 1955 года, образование высшее, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, народный депутат, член партии "Основа", субъект выдвижения - партия "Основа".

Игорь Смешко, 1955 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член партии "Сила и Честь", cамовыдвижение.

Инна Богословская, 1960 года, образование высшее, проживает в Харькове, директор Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", беспартийная, cамовыдвижение.

Владимир Зеленский, 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения - партия "Слуга народа".

Николай Габер, 1960 года, образование высшее, проживает в Киеве, помощник-консультант народного депутата, член Патриотической партии Украины (ППУ), cамовыдвижение.

Юрий Деревянко, 1973 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии "Воля", субъект выдвижения - партия "Воля".

Роман Бессмертный, 1965 года, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств, беспартийный, cамовыдвижение.

Виктор Бондарь, 1975 года, образование высшее, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, народный депутат, член партии "Возрождение", субъект выдвижения - партия "Возрождение"

Сергей Носенко, 1969 года, образование высшее, проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный, cамовыдвиженец.

Виктор Кривенко, 1982 года рождения, образование высшее, проживает в Куриловка Петриковского района Днепропетровской области, народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, член партии "Народный Рух Украины", субъект выдвижения - "Народный Рух Украины".

Сергей Кривонос, 1970 года, образование высшее, проживает в Киеве, первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, беспартийный, субъект выдвижения - партия "Воины АТО".

Руслан Ригованов, 1974 года, образование высшее, проживает в городе Горловка Донецкой области, исполняющий обязанности начальника ГП "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный, cамовыдвижение.

Юрий Тимошенко, 1961 года, образование профессионально-техническое, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, беспартийный, cамовыдвиженец.

Андрей Новак, 1973 года, образование высшее, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, безработный, член партии "Патриот", субъект выдвижения - партия "Патриот".

Василий Журавлев, 1970 года, образование высшее, проживает в пгт Старый Крым города Мариуполь Донецкой области, председатель ОО "Федерация футбола г.. Мариуполя", член партии "Стабильность", субъект выдвижения - партия "Стабильность".

Петр Порошенко, 1965 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент Украины, беспартийный, cамовыдвиженец.

Юрий Кармазин, 1957 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент ОО "Институт права и общества", член Партии защитников Отечества, cамовыдвижение.

Юлия Литвиненко, 1976 года, образование высшее, проживает в Киеве, временно не работает, беспартийная, cамовыдвижение.

Александр Ващенко, 1962 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель правления ОО "Власть народа", беспартийный, cамовыдвижение.

Владимир Петров, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, продюсер, ООО "Люмпен продакшн", беспартийный, cамовыдвиженец.

Дмитрий Гнап, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, физическое лицо-предприниматель, член партии "Сила людей", субъект выдвижения - партия "Сила людей".

Александр Соловьев, 1973 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, заместитель директора ООО юридическая компания "ФЭБ", член партии "Умная сила", выдвиженец "Умной силы".