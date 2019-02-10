Россия в замешательстве: вскрылся интересный нюанс с попыткой повлиять на выборы в Украине

Для того, чтобы разыграть карту выборов в Украине в свою пользу, президент России Владимир Путин может прибегнуть к различного рода влияниям.

О них в интервью "Апострофу" рассказал британский журналист Эдвард Лукас.

"Россия может прибегнуть к экономическому, энергетическому ударам, увеличению военного давления - вероятно, в Азовском море. Но проблема для России в том, что они не знают, как на это отреагируют украинцы, они скажут: "Экономика в плохом состоянии, давайте голосовать за Тимошенко, потому что она уладит все с Россией!" или "Россия нас атакует, и надо поддерживать Порошенко, потому что он понимает потребности национальной безопасности". То есть Россия может давить, но не знает наверняка, каким будет результат этого давления", - объясняет он.

Журналист также указал еще на один момент, на который Украине стоит обратить внимание.

"Кибератаки - это, например, хакерские атаки и утечка данных, при которых используют очень примитивные техники, чтобы просто забросить информацию в информационную среду для искажения общественного мнения и чтобы запутать людей. Это также взлом оборудования для выборов, чтобы вмешаться в электронные процессы подсчета голосов. Есть и подрывные кибератаки, которые поражают ключевую национальную инфраструктуру на выборах, чтобы запугать и отвлечь людей. У России есть потенциал на всех трех фронтах. Однако думаю, что Украина имеет хорошую защиту. За эти пять лет многие научились остерегаться информационных атак. Поэтому, мне кажется, что россияне могут на этот раз ни к чему не прибегать, потому попытку мгновенно разоблачат, и она будет контрпродуктивной. Вам надо быть бдительными по кибербезопасности", - предупреждает Лукас.

Подробнее о ситуации в Украине и воинственных планах России, читайте в материале "Апострофа": Перед выборами в Украине Россия ударит по всем "фронтам" - Эдвард Лукас.