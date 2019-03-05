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Сколько украинцев верят в победу Порошенко и Тимошенко: свежий соцопрос

вторник, 05 марта 2019, 11:09

24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Петр Порошенко. В победу Юлии Тимошенко верят 19%, а Владимира Зеленского - 17%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале.

"За последний месяц значительно возросло вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели Порошенко. Показатели Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу Зеленского, люди старшего возраста - в победу Порошенко и Тимошенко", - отмечают социологи.

Опрос проходил 19-28 февраля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Путем личного формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 2%.

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