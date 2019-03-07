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Спецслужбы России пытаются повлиять на выборы в Украине: в СБУ сделали тревожное заявление

четверг, 07 марта 2019, 23:29

Спецслужбы Российской Федерации через несанкционированное вмешательства в работу информационной инфраструктуры Центральной избирательной комиссии пытаются повлиять на проведение в Украине президентских и парламентских выборов.

Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов по результатам завершения международных киберучений на базе СБУ.

"На сегодняшний день вопрос проведения в Украине демократических и прозрачных выборов является первоочередным, усилия СБУ направлены на недопущение противоправных проявлений со стороны иностранных спецслужб, организаций, любых групп или лиц", - отметил Фролов.

Учения прошли в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами" при поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer Technologies, которая имеет большой опыт проведения таких учений.

"Проведенное обучение показало конкретную и практическую поддержку европейских партнеров в укреплении украинской государственности и ее защите от наиболее актуальных угроз гибридной агрессии", - отметил заместитель главы СБУ.

В подведении итогов тренинга также приняли участие руководство Центральной избирательной комиссии, Госспецсвязи и представители иностранных партнеров. Организаторы учений высоко оценили способность украинских специалистов противодействовать современным киберугрозами для обеспечения демократических прав граждан.

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