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Связан с терактом: в СБУ резко отреагировали на визит кандидата на выборы в Россию

пятница, 22 марта 2019, 21:25

В Службе безопасности Украины пообещали в сжатые сроки предоставить правовую оценку визита кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом сообщается на официальной Facebook странице СБУ.

"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", – говорится в сообщении.

В ведомстве приводят слова своего руководителя Василия Грицака, который утверждает, что "спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас кремль".

Грицак считает, что Россия открыто "жертвует малым", чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект" и способствовать приведению к власти тех, кто устраивает президента РФ Владимира Путина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 марта Юрий Бойко встретился под Москвой с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

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