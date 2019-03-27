В России готовят большую подлянку под выборы в Украине: что известно

В России решили не признавать проведение президентских выборов в Украине, закрепив это намерение на законодательном уровне.

Об этом написал в Facebook украинский волонтер, координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

"В России готовятся противостоять выборам в Украине на законодательном уровне. Сегодня (27 марта, - прим. ред.) Жириновский (Владимир, лидер Либерально-демократической партии России, - прим. ред.) внес законопроект о непризнании еще не проведенных выборов в Украине. То, что они пытаются публично и не публично поддержать лояльных им кандидатов, мы уже видели. Теперь перешли на законодательный уровень", - написал он.

Так, соратники Владимира Жириновского еще до проведения выборов в Украине уверены, что они пройдут с массовыми нарушениями, с применением "грязных избирательных технологий". Якобы по мнению депутатов РФ, проведение в Украине честной и политически ответственной избирательной кампании "невозможно", прежде всего в условиях "поощрения западными спонсорами антироссийской политики".

Также Кабакаев рассказал о новой провокации, которую готовят россияне на оккупированном Донбассе.

"Появилась информация, что россияне будут завозить российские паспорта на оккупированные территории, чтобы потом выдавать жителям. Это делается накануне выборов, чтобы потом ввести ОФИЦИАЛЬНО кадровых военных защищать российских граждан!" – добавил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее генерал США предупредил Украину по выборам.