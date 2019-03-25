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Россия воспользуется: генерал США предупредил Украину по выборам

понедельник, 25 марта 2019, 09:24

Россия не упустит возможности вмешаться в выборы в Украине.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Уверен, что будет вмешательство или через угрожающую деятельность, или кибератаки, или попытки подорвать доверие людей к результатам. Вот чего я ожидаю больше всего - их действий, направленных на то, чтобы украинцы потеряли уверенность в результатах", - говорит он.

Также Ходжес рассказал о рисках, которые могут возникнуть на фоне выборов в Украине.

"Не знаю, и не хотел бы это комментировать. Думаю, самые большие риски будут, если выборы будут казаться нечестными или нелегитимными. Это создаст внутреннюю ситуацию в Украине, которую Россия определенным образом использует", - добавил Ходжес.

По его словам, в Европе и США надеются на справедливость выборов в Украине.

"Люди следят и надеются, что выборы будут свободными и справедливыми, а результаты - и в конце марта, и затем, в случае второго тура - будут такими, что все им будут верить и уважать. Они хотят увидеть демократию в действии. А потом, думаю, будет надежда, что президент, кто бы им ни стал, продолжит работать для прозрачности правительства, бороться с коррупцией, а также гарантировать, что Вооруженные силы Украины будут иметь все, чтобы и в дальнейшем быть успешными", - уточнил американский генерал.

Подробнее о выборах в Украине и воинственных планах России, читайте в материале "Апострофа": Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал.

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