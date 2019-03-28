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Кто из кандидатов в президенты Украины наиболее удобен Путину: на Западе назвали неожиданную фамилию

четверг, 28 марта 2019, 08:28

Противостояние между Москвой и Киевом – часть идентичности режима Владимира Путина, поэтому он вряд ли действительно заинтересован в изменении власти после выборов в Украине.

Об этом "Апострофу" рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.

По его словам, несмотря на распространенный в Украине дискурс о том, что для Путина лучше любой кандидат кроме Петра Порошенко, на самом деле все может быть сложнее.

"Что касается России, тут тоже все не так однозначно. Главный такой дискурс, который я вижу в Украине – Путин не хотел бы видеть Порошенко президентом. Но мне кажется, что для путинского режима Порошенко является наиболее удобным вариантом, потому что нынешнее противостояние между Россией и Украиной – это часть сегодняшней идентичности путинского режима. И вся эта картина якобы фашистской Украины, которая русофобски настроена, функционирует только при президенте Порошенко", – утверждает Умланд.

После победы на выборах другого кандидата, поддерживать эту идею станет сложнее.

"Это будет сложнее с президентом Тимошенко, а еще может быть сложнее с Зеленским, который тоже популярен в России как актер и шоумен. То есть с их победой в России разрушится старая парадигма противостояния между Россией и прозападной Украиной", – добавил политолог.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Андреасом Умландом: Запад смотрит на Украину с удивлением, а Путин ждет победу одного из фаворитов.

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