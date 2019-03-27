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Еще один кандидат в президенты Украины неожиданно снялся с выборов

среда, 27 марта 2019, 18:38

В среду, 27 марта, бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз заявил о своем решении об отзыве своей кандидатуры в качестве кандидата в президенты Украины.

Об этом он написал в Facebook.

"Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост Президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделала обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Нынешняя кампания по смыслу означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти для своих корыстных интересов", - говорится в заявлении.

Напомним, Александр Мороз возглавлял Верховную Раду в 1994-1998 годах, а также в 2006-2007 годах. Он уже неоднократно баллотировался в президенты. Так, на выборах 1994 и 1999 годов занял третье место. И это не помешало ему баллотироваться в президенты и в 2004 и 2010 годах.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о снятии с президентских выборов в Украине Дмитрия Гнапа.

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