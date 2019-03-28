Кто станет президентом Украины: букмекеры изменили котировки за несколько дней до выборов

Главными претендентами на выборах на пост президента Украины остаются Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные котировок на букмекерских сайтах.

По состоянию на 28 марта Favorit Sport установил на победу Порошенко коэффициент 1,75. Второе место занимает Зеленский с коэффициентом 2.10. Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров с коэффициентом 6.00. В первую пятерку также попали Анатолий Гриценко (20.00) и Юрий Бойко (40.00).

В то же время PariMatch приводит несколько другие цифры. На сайте разрыв между Порошенко и Зеленским меньше (коэффициенты 2.00 и 2.10 соответственно). Далее идут Тимошенко(5.00), Гриценко (12.00) и Бойко (15.00).

На сайте также приводятся ставки на выход кандидатов во второй тур.

Напомним, неделю назад "Апостроф" публиковал информацию о ставках на выборы президента.

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