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О чем мечтает Польша: названы три ключевых характеристики "идеальной" Украины

суббота, 30 марта 2019, 11:38

Польский историк и специалист по вопросам Украины Лукаш Адамский рассказал, какой именно Украину хотели бы видеть польские элиты.

Три главных пункта, которым должна соответствовать Украина глазами Польши он озвучил в интервью "Апострофу".

"Во-первых, это должна быть Украина, в которой, наконец, воцарится не только демократия, но и верховенство права, то есть страна с низким уровнем коррупции и без остатков советской бюрократии. Именно поэтому Буг разграничивает не только два государства, а по итогам последних 30 лет - и две территории с в среднем четырехкратной разницей в уровне благосостояния", - сказал эксперт.

Во-вторых, по словам историка, в Польше мечтают об Украине, которая станет ее партнером в НАТО и ЕС, "будет поддерживать ее видение европейской безопасности и интеграции, вернет себе контроль над оккупированным Крымом и Донбассом".

И, в-третьих, естественно, по мнению Адамского, что в Польше не хотят видеть Украину "националистическим заповедником".

"Хочется, чтобы Украина успешно провела деимпериализацию и в дальнейшем восстанавливала свою украинскую тождественность, но при этом не стала националистическим заповедником, который будет оправдывать этнические чистки, запрещать польским учреждениям проводить эксгумации или ставить кресты на могилах жертв УПА, делать героями коллаборационистов с нацистами, а в школах распространять, что польское государство было оккупантом или колонизатором украинских земель. Украинские профессиональные историки понимают, что Волынь, Подолье и Приднепровье вошли в состав польского государства по просьбе самих руських элит в 1569 году, а этнически смешанная территория Галичины была международно признанной частью польского государства. К сожалению, элиты, как правило, предпочитают верить в националистические манипуляции", - уточнил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине.

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