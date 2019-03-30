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Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине

Лукаш Адамский о президентских выборах в Украине

Лукаш Адамский, польский историк, специально для "Апострофа" суббота, 30 марта 2019, 09:18
Лукаш Адамский о президентских выборах в Украине Фото: EPA

В Польше внимательно следят за выборами президента Украины, однако не имеют ни больших страхов, ни больших надежд в связи с тем, кто может победить. Об этом написал в своей колонке для "Апострофа" польский историк и специалист по вопросам Украины Лукаш Адамский. По его словам, есть осознание того, что вряд ли Украину скоро возглавит человек, который мог бы гарантировать желаемый для Польши путь развития Украины и двусторонних отношений.

В Польше события в Украине уже традиционно вызывают много внимания, поэтому и интерес к нынешним президентским выборам естественен. Однако градус эмоций сейчас довольно низкий.

Нет на этих выборах - среди главных претендентов - определенно прокремлевского кандидата, победа которого для Польши никогда не была желанной. Нет и кандидата, который вызвал бы надежды на какие-то кардинальные изменения к лучшему, как это было, например, в 2004 году. Прошло также чувство, которое было основным в 2014 году, что украинская государственность оказалась под такой большой угрозой, что нет альтернативы быстрому выбору политически опытного прозападного олигарха. Взамен есть осознание, что нет, и вряд ли скоро появится кандидат, который мог бы гарантировать желаемый для Польши путь развития Украины и польско-украинских отношений.

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Какую бы Украину хотели бы польские элиты? Это можно свести к трем пунктам.

Во-первых, это должна быть Украина, в которой, наконец, воцарится не только демократия, но и верховенство права, то есть страна с низким уровнем коррупции и без остатков советской бюрократии. Именно поэтому Буг разграничивает не только два государства, а по итогам последних 30 лет - и две территории с в среднем четырехкратной разницей в уровне благосостояния.

Во-вторых, мечтают об Украине, которая станет партнером Польши в НАТО и ЕС, будет поддерживать ее видение европейской безопасности и интеграции, вернет себе контроль над оккупированным Крымом и Донбассом.

В-третьих, хочется, чтобы Украина успешно провела деимпериализацию и в дальнейшем восстанавливала свою украинскую тождественность, но при этом не стала националистическим заповедником, который будет оправдывать этнические чистки, запрещать польским учреждениям проводить эксгумации или ставить кресты на могилах жертв УПА, делать героями коллаборационистов с нацистами, а в школах распространять, что польское государство было оккупантом или колонизатором украинских земель. Украинские профессиональные историки понимают, что Волынь, Подолье и Приднепровье вошли в состав польского государства по просьбе самих руських элит в 1569 году, а этнически смешанная территория Галичины была международно признанной частью польского государства. К сожалению, элиты, как правило, предпочитают верить в националистические манипуляции.

Последние пять лет украинские реформы были весьма умеренными и даже не приблизились к оправданию общественных ожиданий. Если бы не постоянное давление Запада, то было бы еще хуже. Однако в целом над Вислой есть также понимание того, что это все-таки наиболее реформаторский период истории Украины.

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В общем, вызывает удовлетворение также внешняя политики Украины, в частности успешная защита от путинской агрессии. Зато польско-украинские отношения, несмотря на усилия дипломатов доброй воли, попали в кризис, вызванный во многом тем, что украинскую политику в отношении чувствительных для польской и украинской общественности вопросов национальной памяти поручено идейным последователям Степана Бандеры, и многие из украинской элиты под влиянием путинской агрессии начали верить в это карикатурно упрощенное видение прошлого Украины.

Факельное шествие в Киеве в честь Степана БандерыФото: Александр Гончаров / Апостроф

Именно на фоне этого оценивают теперь кандидатов. Если брать трех главных претендентов, то выбор действующего президента, наверное, будут оценивать как продолжение прозападной внешней политики, умеренных реформ и поддержки националистов, а, следовательно - и кризиса в отношениях с западным соседом. Выбор Тимошенко или Зеленского означает больший шанс на хотя бы частичное окончание ссор с Польшей на темы истории. Зато пугают их обещания достичь мира с Россией, ведь сейчас взаимопонимание с Россией - это понимание на условиях России. А даже если это только предвыборные лозунги, то все-таки они означают готовность больше учитывать в политике настроения той части украинцев, которая политически не понимает причин российской агрессии и ментально русифицирована. В случае с Зеленским беспокоит очевидный недостаток знаний о внешней политике.

Ни одного из кандидатов не воспринимают как того, кто существенно изменит украинскую политическую культуру и сумеет радикально ограничить деструктивное влияние крупного бизнеса на принятие политических решений. Вместе с тем не все понимают, что президент Украины не является всемогущим: без больших усилий всех украинцев, направленных на то, чтобы в общественной жизни было больше этики, и самый честный и самый талантливый президент проблемы Украины сам не решит.

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