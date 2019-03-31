​ У Зеленского рассказали, пойдет ли он на дебаты перед вторым туром

Дебаты перед вторым туром выборов президента Украины не имеют смысла в нынешнем формате

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил актер "Квартала 95" Евгений Кошевой, комментируя возможное участие Владимира Зеленского в дебатах в случае выхода во второй тур.

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"В том, что он (Зеленский, - "Апостроф") готов, я в этом не сомневаюсь. Дебаты, это знаете, такой пережиток прошлого, чтобы прийти, друг на друга поплевать", - сказал Кошевой

При этом, реагируя на замечание журналиста "Апострофа" о том, что в США это важная часть выборов, он заметил, что там нет такого "молодого, начинающего политика".

"Да, я понимаю. Но в штатах нет такого молодого, нового, начинающего политика. Поэтому, там тоже есть дебаты. Я понимаю, что это мировая практика, но может быть надо ее как-то поменять", - резюмировал Кошевой.

Как известно, 29 марта должны были состоятся дебаты Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. В результате на них пришла только лидер "Батькивщины".