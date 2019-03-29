Дебаты некого: Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты, однако оказалось, что прибыла лишь она - ее оппонентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского там не было.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Дебаты с участием троих лидеров президентских выборов, по данным соцопросов, должны были состоятся на телеканале UA:Перший. Юлия Тимошенко вовремя приехала в студию канала, но других кандидатов там не оказалось.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", - сказала она.

Тимошенко заявила, что рассчитывала пообщаться с двумя своими конкурентами по президентской гонке, но их нет, и она сейчас уйдет.

"Еще утром в штабе колебались и склонялись к варианту не приходить на дебаты. После митинга в Киеве решили, что надо использовать все возможности общения с избирателем", - пояснили в штабе Тимошенко.

В то же время ведущие и приглашенные журналисты попытались уговаривать Юлию Тимошенко остаться. Они даже начали ставить острые вопросы, но она приняла решение покинуть студию.

"Я была приглашена на дебаты. Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли время, а скорее, храбрости, сегодня дебатировать. Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в президенты с большим рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он далеко едет и на велосипеде не доехал", - отметила Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что их лидер готов к дебатами, если увидит запрос украинского избирателя.