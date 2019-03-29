РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 марта

20:05
Дебаты некого: Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
19:59
Украине - европейские стандарты: Наливайченко представил свою предвыборную программу
19:48
Скандал с бразильцем в сборной Украины: появилось новое важное уточнение
19:05
Дело беглого Януковича: ​Генпрокуратура объявила подозрение экс-министру экологии
19:02
Выборы президента Украины: Тимошенко рассказала об историческом дне
18:51
Футболист "Динамо" установил рекорд сборной Украины: опубликовано видео
18:39
​Еще в четырех областях Украины пересчитают платежки за газ: названы регионы
18:15
Что должен сделать новый президент сразу после выборов: названы 5 ключевых проблем Украины
18:04
Без себя и Роналду: Месси назвал пятерку лучших футболистов мира
17:56
Бадоева прокомментировала конфликт с Крапивиной из-за "Орла и Решки"
17:55
Дело Курченко: Генпрокуратура объявила подозрение Гонтаревой
17:53
​В ЕС запустили связь 5G: названа страна-счастливчик
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дебаты некого: Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

пятница, 29 марта 2019, 20:05

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты, однако оказалось, что прибыла лишь она - ее оппонентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского там не было.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Дебаты с участием троих лидеров президентских выборов, по данным соцопросов, должны были состоятся на телеканале UA:Перший. Юлия Тимошенко вовремя приехала в студию канала, но других кандидатов там не оказалось.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", - сказала она.

Тимошенко заявила, что рассчитывала пообщаться с двумя своими конкурентами по президентской гонке, но их нет, и она сейчас уйдет.

"Еще утром в штабе колебались и склонялись к варианту не приходить на дебаты. После митинга в Киеве решили, что надо использовать все возможности общения с избирателем", - пояснили в штабе Тимошенко.

В то же время ведущие и приглашенные журналисты попытались уговаривать Юлию Тимошенко остаться. Они даже начали ставить острые вопросы, но она приняла решение покинуть студию.

"Я была приглашена на дебаты. Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли время, а скорее, храбрости, сегодня дебатировать. Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в президенты с большим рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он далеко едет и на велосипеде не доехал", - отметила Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что их лидер готов к дебатами, если увидит запрос украинского избирателя.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ложь на выборах президента: как фейки помогают победить

Посадить Гонтареву: тема развала банковской системы станет ключевой во втором туре

Борьба за голоса в регионах: кто и как кует победу на выборах президента

Дело об отмывании миллиардов "семьи" Януковича: что стоит за подозрениями ГПУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: