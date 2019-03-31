Как голосуют на выборах президента: украинцы делятся в соцсетях яркими фото

В Украине 31 марта начались выборы президента: избиратели, в том числе и из других стран, публикуют фотографии с участков.

"Ну что? Допиваем кофе – и на избирательные участки", – говорится в подписи к фото, опубликованному на Instagram странице "Хлопці з лісу".

"Доброе утро, Украина! Голосуем одними из первых в мире! Пока вы спите, участок в Канберре начала свою работу. Для тех кто еще думает в Украине идти на выборы, я могу только порекомендовать воспользоваться уникальной возможностью и пойти. Пешком! В нашем случае, чтобы проголосовать, надо проехать 280 километров из Сиднея в Канберру", – пишет украинка из Австралии под ником "ratsa_paparatsa".

"Мы уже! А вы?", – также пишет другая украинка под ником "jaltja", проголосовавшая в Австралии, где избирательные участки открылись намного раньше, чем в самой Украине.

Однако некоторые украинцы уже успели проголосовать и в Харькове.

"На часах 8:00 и это мы с merko_v бежим голосовать! Ты тоже будешь голосовать впервые?", – спрашивает пользовательница под ником "maaarine_e".

Напомним, подробнее о выборах в Украине читайте в материале "Апострофа": Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке.