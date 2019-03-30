Выборы президента-2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Предвыборную кампанию 2019 года уже окрестили одной из самых грязных в истории Украины. Впрочем, различные провокации, попытки фальсификаций, по словам экспертов, возможны и в день голосования, которое состоится 31 марта.

Что нужно знать, идя на участок, и как действовать в случае непредвиденных обстоятельств, читайте в материале "Апострофа".

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ 31 МАРТА

Важные даты

Выборы президента пройдут в Украине 31 марта 2019 года. Если возникнет необходимость во втором туре, что наиболее вероятно, он состоится 21 апреля 2019 года.

А 30 и 31 марта – дни тишины. В это время запрещена любая агитация.

Нужные документы

Согласно закону "О выборах президента", принимать участие в голосовании могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет.

Чтобы проголосовать, нужно взять паспорт или другой документ, подтверждающий украинское гражданство, и явиться на избирательный участок по месту регистрации (если ранее место голосования не было изменено).

Где размещен избирательный участок, можно посмотреть в приглашении, которое обычно приходит примерно за неделю до дня голосования. Там будет указан ваш адрес, время и место голосования.

Если по каким-либо причинам вы не получили приглашение, узнать информацию о месте голосования, а также проверить правильность написания своих инициалов, можно на сайте Государственного реестра избирателей.

Для этого нужно войти в личный кабинет и перейти в раздел "Проверка включения", далее – заполнить форму с внесением личных данных, после этого на указанный вами e-mail придет код доступа. Его нужно ввести в соответствующую графу на сайте, после чего вы сможете увидеть всю необходимую информацию.

Впрочем, нужно помнить, что код действителен только 15 минут, по истечении этого времени процедуру придется повторить заново.

Время работы участков

Все избирательные участки в Украине открыты с 8.00 до 20.00 по киевскому времени. Впрочем, любителям прыгать в последний вагон стоит помнить, что на избирательный участок можно попасть не позднее 19.55. В это время члены комиссии пускают в помещение всех собравшихся, и они еще смогут проголосовать, сколько бы времени для этого не понадобилось. А вот опоздавших уже не пустят.

Что делать, если вас не оказалось в списке избирателей

Если вы пришли на нужный участок с паспортом, выстояли очередь, а вашей фамилии не оказалось в списке избирателей, к сожалению, проголосовать на этих выборах вам уже не удастся, однако есть шанс сделать это на следующих.

"Если в день голосования человек не нашел себя в списке избирателей, то он уже не сможет восстановиться. Именно поэтому было много рекомендаций проверить заранее наличие своих данных в Государственном реестре избирателей", - рассказывает "Апострофу" глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Если же человек заранее самостоятельно проверил правильность информации, или же избиратель получил документ о внесении себя в реестр, то вряд ли информация исчезнет 31 марта.

"Но если такое произошло, избирателю перед вторым туром нужно прийти в отделение Госреестра и убедиться в наличии себя в списке", - говорит Кошель.

Довольно часто случаются технические ошибки в инициалах избирателя. Тогда комиссия принимает решение на основании места регистрации допустить гражданина к голосованию.

Что делать в случае порчи бюллетеня

В избирательном бюллетене для голосования избиратель делает отметку "плюс" ("+") или любую другую в квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. Однако, важно помнить, что отметка не должна быть рисунком.

По словам Кошеля, избирателям, прежде всего, не стоит делать эксперименты с избирательными бюллетенями.

фото:UNIAN

"Не нужно ставить других отметок в виде рисунков, надписей, кроме отметки напротив выбранного кандидата. Очень часто такие надписи могут толковаться комиссией как испорченный бюллетень", - рассказывает "Апострофу" глава КИУ.

Впрочем, по его словам, не имеет принципиального значения, поставили вы галочку или крестик, главное - не оставлять рисунки, надписи или символику.

"Зарисованный квадратик напротив имени кандидата может также восприниматься, как рисунок. Особенно этим могут воспользоваться заангажированные члены комиссий. Поэтому лучше не рисковать", - отмечает он.

Бывают случаи, когда избиратель ошибся и поставил отметку не за того кандидата.

"В таком случае он имеет право обратиться в избирательную комиссию, которая принимает решение о предоставлении ему нового бюллетеня для голосования. Именно поэтому печатается на 0,5% бюллетеней больше", - отмечает глава КИУ.

Если вы стали свидетелем нарушений

Если вы стали свидетелем нарушений избирательного процесса, об этом нужно сообщить членам участковых комиссий, а также полиции.

"В случае выявления нарушений на участках, необходимо обращаться к членам участковых избирательных комиссий, чтобы они могли остановить противоправные действия. А также сообщить об этом представителям правоохранительных органов, которые дежурят вблизи избирательных участков", - говорит Кошель.

Чего нельзя делать на участке

- Нельзя передавать свой избирательный бюллетень другим лицам. Также запрещено получать избирательный лист от кого-либо, кроме члена избирательной комиссии;

- Запрещено выносить бюллетень за пределы участка;

- Ставить отметку можно только напротив одного кандидата, если в бюллетене будут иметься другие знаки, его могут признать недействительным;

- Нельзя заходить в кабинку для голосования с другим человеком избирательного возраста (исключение только для людей с ограниченными физическими возможностями, за них это может сделать уполномоченное лицо).

Впрочем, взять с собой ребенка, которому не исполнилось 18 лет, можно. Запрет также не распространяется на животных.

- Нельзя размахивать своим бюллетенем и показывать всем, за кого вы проголосовали. Это могут трактовать как нарушение тайны голосования;

- Запрещена фото- и видеофиксация результатов выбора. В кабинке для голосования нельзя фотографировать ни себя, ни бюллетень;

- Запрещено приходить на участок с какой-либо символикой, которую могут признать агитацией: например, надевать кепки, футболки с изображением кандидата или его партии нельзя. Вас просто могут не пустить на участок.

Редакция "Апострофа" желает вам спокойного голосования. Следите за ходом избирательного процесса, читайте эксклюзивные комментарии, а также узнавайте свежие цифры по итогам волеизъявления на нашем сайте.