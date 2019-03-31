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У Гриценко сделали громкое заявление о краже голосов

воскресенье, 31 марта 2019, 20:50

У кандидата в президенты Анатолия Гриценко не досчитались голосов. Об этом сообщил во время брифинга глава избирательного штаба лидера "Гражданской платформы" Виктор Чумак, передает корреспондент "Апострофа".

"Мы ожидали результат намного лучше. Я не хочу никого ни в чем обвинять, мы сделаем потом тщательный анализ... Но мы четко понимаем, что 4-5%, которые могли бы быть точно наши, отошли другому кандидату", - заявил Чумак.

При этом он не назвал кандидата в президенты, к которому, по его мнению, отошли голоса Гриценко.

Напомним, ранее были опубликованы первые результаты экзит-полов на выборах президента Украины.

Согласно им, наибольшее количество голосов получил Владимир Зеленский - 30,4%, на втором месте - Петр Порошенко с 17,8%, на третьем - Юлия Тимошенко, у которой 14,2%, на третьем месте Юрий Бойко с 9,8% и замыкает пятерку лидеров Анатолий Гриценко с результатом 7,1%.

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