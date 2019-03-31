Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече

Победитель первого тура выборов президента Владимир Зеленский на брифинге заявил, о чем будет говорить во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации конфликта в Крыму и на Донбассе и помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что пока рано даже говорить о возможной дате встречи президентов Украины и России.

Также Зеленский ответил на выпад президента Украины Петра Порошенко, который назвал его "марионеткой Коломойского".

"Только что видел пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня тогда только один вопрос: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?" - парировал Зеленский.

Также он заявил, что готов принять участие в дебатах перед вторым туром выборов.

Помимо этого Зеленский пообещал до конца второго тура показать первую пятерку своей команды. В то же время он уклонился от вопроса о том, кого готов назначить премьер-министром, заявив, что видит на этой должности "специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет".