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​Хочу карусели: известный карикатурист ярко показал реакцию Путина на выборы в Украине

понедельник, 01 апреля 2019, 16:29

Известный российский художник Сергей Елкин нарисовал яркую карикатуру на реакцию российского президента Владимира Путина на выборы президента Украины.

Картинку художник опубликовал на своей странице в Facebook.

На ней изображен российский президент перед экраном телевизора, на котором якобы показывают лидирующего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"Да что это за выборы? Ни каруселей, ни вбросов!", - якобы возмущается на карикатуре Путин.

Под картинкой появились забавные комментарии.

"Весьма себе конкурентные - 39 кандидатов", "Скорее так -- Что за выборы? Почему этот юморист не украл ни лес, ни парфюмерию? :)", "Он украл наши улыбки", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин высмеял принятие законопроекта об изоляции российского сегмента интернета.

Также ранее в сети показали карикатуру на президента России Владимира Путина в виде акулы, атакующей корабли.

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