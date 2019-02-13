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Давить бульдозерами: карикатурист ярко высмеял войну России против интернета

среда, 13 февраля 2019, 15:06

Известный российский художник Сергей Елкин высмеял принятие законопроекта об изоляции российского сегмента интернета.

Соответствующие карикатуры появились в Telegram.

Напомним, депутаты Госдумы (РФ) для "подстраховки" приняли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. По мнению авторов, принятие закона об автономном сегменте российского интернета позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали изоляцию России от интернета.

Кроме того, известный российский художник Сергей Елкин высмеял намерения главы РФ Владимира Путина объединить Россию и Беларусь. Ранее Елкин нарисовал карикатуру после запрета секса в Facebook. Также ранее в сети показали карикатуру на президента России Владимира Путина в виде акулы, атакующей корабли.

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