Киев и Тернополь: названы лидеры по явке избирателей на выборах в Украине

Наиболее активными во время президентских выборов в Украине стали избиратели Киевской и Тернопольской областей.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

В частности, наиболее активными избиратели были в Киевской (66,49%), Тернопольской (66,1%), Винницкой (65,06%), Волынской (68,35%), Днепропетровской (65,98%), Житомирской (64,56%), Запорожской (64,37%), Ивано-Франковской (61,83%), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.

Что касается аутсайдеров, показавших явку менее 60%, то в их число вошли Донецкая (59,51%), Закарпатская (46,99%), Луганская (56,76%), Одесская (58,44%), Херсонская (57,65%), Черновицкая (56,07%) области.

Отметим, что общая явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кого выбрали украинцы в Беларуси.