Стало известно, кого выбрали украинцы в Беларуси

Наибольшую поддержку на президентских выборах в Украине среди тех граждан, кто проживает в Беларуси, получил Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего в голосовании приняли участие 749 граждан Украины. Из них за Владимира Зеленского проголосовали 281, за Петра Порошенко - 206, за Юрия Бойко - 58, за Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42, а за Юлию Тимошенко - 31.

Также уточняется, что никаких жалоб в избирательную комиссию не поступало.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - цитирует издание слова наблюдателя от Всемирного конгресса украинцев Валентины Логвин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко похвалил украинцев и назвал "преемника" Порошенко.