Первые официальные результаты выборов в Украине: кто лидирует

ЦИК обнародовала первые официальные данные президентских выборов в Украине.

Они опубликованы на официальном сайте ЦИК.

Так, на данный момент ЦИК обработала 1,10% бюллетеней. Исходя из этих данных лидером голосования остается Владимир Зеленский. У него - 26,99% голосов избирателей. На втором месте – Петр Порошенко с 17.57% голосов избирателей на третьем – Юлия Тимошенко. За нее на данный момент, исходя из обработанного количества бюллетеней, проголосовали 16,4% украинцев.

Замыкают пятерку лидеров Юрий Бойко (9,39%) и Олег Ляшко (8,89%).

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Как известно, официальные результаты выборов Центризбирком объявит 10 апреля.

В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Официальные результаты второго тура будут объявлены до 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы результаты второго национального экзит-пола по выборам президента Украины.