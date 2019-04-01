РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 апреля

00:56
Как Украина голосовала за Зеленского, Порошенко и Тимошенко: карта
00:48
Официальные результаты выборов президента Украины 31 марта (обновляется)
00:32
Кто побеждает во втором туре выборов: опубликован интересный прогноз
00:15
Первые официальные результаты выборов в Украине: кто лидирует
00:15
За это сажают: Яценюк предупредил о последствиях за фальсификаций на выборах

31 марта

23:49
​Без шуток: синоптик рассказала о погоде на День смеха
23:48
Зеленский и Тимошенко будут во втором туре - Тарута
23:18
Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече
22:58
Кто выходит во второй тур: новые результаты выборов президента
22:58
​Это демократия, детка: что украинцы пишут о результатах первого тура
22:48
Тимошенко проходит во второй тур: "Батькивщина" озвучила новые результаты выборов
22:38
Яценюк жестко высказался за дебаты накануне второго тура выборов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Первые официальные результаты выборов в Украине: кто лидирует

понедельник, 01 апреля 2019, 00:15

ЦИК обнародовала первые официальные данные президентских выборов в Украине.

Они опубликованы на официальном сайте ЦИК.

Так, на данный момент ЦИК обработала 1,10% бюллетеней. Исходя из этих данных лидером голосования остается Владимир Зеленский. У него - 26,99% голосов избирателей. На втором месте – Петр Порошенко с 17.57% голосов избирателей на третьем – Юлия Тимошенко. За нее на данный момент, исходя из обработанного количества бюллетеней, проголосовали 16,4% украинцев.

Замыкают пятерку лидеров Юрий Бойко (9,39%) и Олег Ляшко (8,89%).

Читайте также онлайн трансляцию выборов президента Украины.

Как известно, официальные результаты выборов Центризбирком объявит 10 апреля.

В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Официальные результаты второго тура будут объявлены до 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы результаты второго национального экзит-пола по выборам президента Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, идет подсчет голосов

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине

Выборы в Украине: что обещают основные кандидаты в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: