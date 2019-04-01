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Первый тур выборов окончен: за рубежом закрылся последний участок

понедельник, 01 апреля 2019, 07:35

В 6:00 утра понедельника, 1 апреля, голосование на выборах президента Украины официально закончилось: закрылся избирательный участок в Сан-Франциско, США.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, на заграничных избирательных участках голосование проводилось с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Самой первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, была Австралия. Голосование там началось в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

По данным ЦИК, по состоянию на 7:00, обработано уже более 88% протоколов по заграничному избирательному округу: там лидируют Петр Порошенко (38,29% голосов) и Владимир Зеленский (25,97% голосов).

Также, по состоянию на 7:30 обработано уже 43,17% протоколов по Украине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%. Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.

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