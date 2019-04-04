Еще один стадион захотел дебатов Зеленского и Порошенко: фото

Помимо НСК "Олимпийский", где планируется проведение дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, свои "апартаменты" для этого мероприятия предлагает и киевский стадион Арсенал.

Соответствующее шуточное предложение появилось на странице "Стадион Арсенал" в Facebook.

"Петя, Вова, не ссорьтесь, ваш Стадион - это Я! И я готов к дебатам! Уберите меня только для начала", - говорится в подписи к фото стадиона.

В сети тут же стали комментировать это предложение.

Напомним, в среду, 3 апреля, Владимир Зеленский выступил со скандальным видеообращением к Петру Порошенко, выдвинув ряд условий для участия в дебатах. Так, одним из требований было, чтобы Порошенко публично извинился за "марионетку Коломойского" и то, то дебаты обязательно должны проходить на НСК "Олимпийский".

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.