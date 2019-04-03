Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Перед первым туром Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспильного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", произнесла короткую речь и ушла.

Второй тур выборов должен состояться 21 апреля. Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые прошли во второй тур выборов, принять участие в дебатах 19 апреля. Позже в сети запустили "дебаты-челлендж", в котором украинцев призывают стимулировать претендентов на пост президента принять участие в публичных дебатах. В конце-концов Владимир Зеленский согласился на проведение дебатов с действующим президентом.

Действительно ли нужны эти дебаты, и изменят ли они расстановку сил накануне второго тура? На эти вопросы "Апострофу" ответил политический эксперт Андрей Вигиринський.

Когда мы говорим, нужны ли дебаты, в первую очередь нужно дать ответ - а для чего. Неужели победа в дебатах действующего президента Петра Порошенко, на что, вероятно, и рассчитывает его штаб как на козырь в борьбе с уже фактически на 100% его оппонентом во втором туре - Владимиром Зеленским, станет индульгенцией за грехи, за те пять лет правления страной, те достижения, те реформы, плюсы и минусы, вменяемые ему оппонентами как негатив. То есть, неужели его победа над Зеленским в дебатах перечеркнет все то, против чего голосовали украинцы, отдавая свои голоса оппозиционным силам. Если быть объективным, пожалуй, нет.

К тому же все понимают, что, возможно, в определенной степени Владимир Зеленский не такой подкованный и не такой опытный оратор в экономических, политических и геополитических темах, как Петр Алексеевич. И как раз, скорее всего, на унижение своего оппонента и рассчитывает команда действующего президента, склоняя граждан поднимать как можно больше шума вокруг дебатов.

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История с дебатами - технологическая, и ее испытали над обществом еще до начала первого тура. Затем эту идею подхватил гендиректор КИУ Алексей Кошель, который даже на "Апострофе" говорил об американской модели дебатов. Но мы живем в украинских реалиях и понимаем, что часть этих экспертов, которые будут присутствовать на дебатах - это люди, которые принадлежат к общественным организациям, аффилированным с американскими грантодателями; часть - это эксперты, которые открыто работают на тех или иных кандидатов, и понятно, что их вопросы будут иметь ту или иную окраску. А, по-моему, на дебатах должен быть один качественный, хороший ведущий, который не будет стесняться перебивать кандидатов, один из которых является действующим президентом.

Здесь все зависит от того, что зритель хочет услышать: дешевую, простую правду или раскрытия содержания. Я уверен, что сегодня массовый зритель немного устанет слушать содержательный диалог, он уже привык к ток-шоу, где друг друга оскорбляют, нецензурно ругаются, бьют друг друга палками. Украинцы уже привыкли к таким дебатам. А я считаю, что сейчас нужны немножко другие дебаты - качественного уровня. Создается впечатление, что наши люди, когда говорят о дебатах, при этом зная, какие эти кандидаты, их бэкграунд и заочные взаимоотношения, хотят увидеть одну из сценок "95-го квартала". Хотят ли люди услышать содержание - нет, не хотят.

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83% всех избирателей в первом туре проголосовали за всех политиков, которых можно объединить понятием "оппозиция к власти". Так вот позиция избирателя по отношению к провластному кандидату сформирована за счет дебатов, за счет предвыборной кампании или же по итогам пяти лет пребывания кандидата у власти? 83% избирателей, которые жили в Украине в течение этих пяти лет, испытали на себе все реформы и не поддерживают действующего президента. Так способны ли дебаты в течение двух часов изменить их мнение? Это просто показ мастерства владения словом.

Нужно ли за отказ от участия в дебатах снимать свою кандидатуру с выборов президента? Это глупость. Потому что неучастие в дебатах не может быть критерием реализации вами вашего избирательного права. Конституция не предусматривает таких обязательств, а как следствие - и такие требования, как минимум, являются ничтожными с точки зрения конституционного права и принципов демократии.