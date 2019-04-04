У Порошенко сделали громкое заявление о прохождении медэкспертизы перед дебатами

Петр Порошенко готов пойти на условия Владимира Зеленского, которые предполагают его участие в дебатах.

Об этом сообщил в четверг, 4 апреля на пресс-конференции спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медпункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий", - уточнил он.

Также, по его словам, если Владимир Зеленский не придет на сдачу алализов, Петр Порошенко сдаст их в любом случае, и в одиночку. При этом, Порошенко готов к дебатам в любой день в любом месте и даже не против взять на себя расходы за половину стоимости аренды стадиона.

"Дебаты могут быть предусмотренные законом, но мы считаем, что не нужно все сводить только до 19 числа. Если таких дебатов недостаточно, они могут быть 18, 17, 16 числа или в любую дату, приемлемую для кандидатов. Конечно, должен быть четкий регламент, объективность ведущих, равные условия для обоих кандидатов", - добавил Медведев.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.