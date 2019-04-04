В России рассказали, как Путин может создать "президентский" хаос и уничтожить Украину

В ближайшем будущем президент России Владимир Путин направит все свои силы для создания хаоса в Украине, дабы ее уничтожить.

В подробностях об этом в колонке на "Апострофе" написал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Мне кажется, тактическая задача Путина в Украине все эти годы и, скорее всего, на обозримое будущее заключается в создании хаоса. Потому что результатом настоящего хаоса может стать падение Украины в руки путинской ОПГ. Кроме военных методов, создать хаос можно, например, путем подведения в данном случае Зеленского под импичмент. А как это сделать? Обвести его во время переговоров с Путиным вокруг пальца таким образом, чтобы Верховная Рада и правоохранительные органы Украины расценили это как должностное государственное преступление, за которое можно активизировать процесс импичмента. Думаю, Кремль попытается достигнуть именно этого. И Зеленскому, если он станет президентом, нужно будет действовать чрезвычайно осторожно, понимая реальные риски таких попыток", - уточнил он.

Также Рабинович озвучил важное предостережение для Владимир Зеленского в случае, если он станет президентом.

"Если будет избран Зеленский, у меня к нему очень простое предостережение. Дело в том, что в Украине, как и в других демократических странах, предусмотрен механизм импичмента (данная процедура прописана в Конституции, - прим. ред.). Политические противники не могут просто осуществить его в процессе политической борьбы – он запускается лишь в случае совершения действующим президентом тяжких должностных или других преступлений", - добавил блогер.

Подробнее о результатах выборов в Украине, читайте в материале "Апострофа": Зеленский против Путина: в России сделали важное замечание.