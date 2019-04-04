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Зеленский против Путина: в России сделали важное замечание

Слава Рабинович о результатах выборов в Украине

Слава Рабинович, российский финансист и блогер, специально для "Апострофа" четверг, 4 апреля 2019, 10:01
Слава Рабинович о результатах выборов в Украине Фото: EPA

Результаты первого тура выборов президента Украины показали, что демократия является неотъемлемым атрибутом государства. Если во втором туре украинцы подтвердят свой выбор, то Владимиру Зеленскому нужно будет действовать чрезвычайно осторожно. В Кремле намерены создать в Украине хаос на долгие годы и будут использовать для этого любые методы. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Первый тур выборов в Украине еще раз за последние пять лет доказал всему миру, что Украина строит демократию и сумела окончательно утвердить важнейшие элементы демократии. Это институт свободных, честных, справедливых и демократических выборов, на которые допускаются все кандидаты, которые имеют право баллотироваться; а также институт мирной сменяемости власти.

Также хочется отметить, что, поскольку институт мирной сменяемости власти окончательно утвердился, украинский народ имеет право на ошибку. Я сейчас не говорю о конкретных результатах первого тура и предполагаемых – второго. На самом деле, что бы теперь не произошло, президент Украины будет избран. И если он окажется плохим президентом, его сменят путем института выборов и мирной сменяемости власти. Кого бы не избрали 21 апреля, это лучше, чем отсутствие этого института.

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Вопрос, каким соперником Владимир Зеленский, в случае своей победы, будет для Владимира Путина – очень важен. Но на него сложно ответить. Не знаю, может ли вообще кто-либо дать правильную и полную оценку на эту тему.

Но, если будет избран Зеленский, у меня к нему очень простое предостережение. Дело в том, что в Украине, как и в других демократических странах, предусмотрен механизм импичмента (данная процедура прописана в Конституции, - Ред.). Политические противники не могут просто осуществить его в процессе политической борьбы – он запускается лишь в случае совершения действующим президентом тяжких должностных или других преступлений.

Мне кажется, тактическая задача Путина в Украине все эти годы и, скорее всего, на обозримое будущее заключается в создании хаоса. Потому что результатом настоящего хаоса может стать падение Украины в руки путинской ОПГ. Кроме военных методов, создать хаос можно, например, путем подведения в данном случае Зеленского под импичмент. А как это сделать? Обвести его во время переговоров с Путиным вокруг пальца таким образом, чтобы Верховная Рада и правоохранительные органы Украины расценили это как должностное государственное преступление, за которое можно активизировать процесс импичмента.

Думаю, Кремль попытается достигнуть именно этого. И Зеленскому, если он станет президентом, нужно будет действовать чрезвычайно осторожно, понимая реальные риски таких попыток.

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