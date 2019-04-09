РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 апреля

19:29
Медведчук сделал сенсационное заявление об автономии ЛНР-ДНР
19:26
Названы семь серых кардиналов Зеленского, которые не попали в публичный список
19:20
В Москве задержали парня из Украины: опубликованы фото и фамилия
18:55
В Киеве женщина-нарушитель устроила экстремальные гонки: фото и видео
18:30
Закон об импичменте до второго тура: Деревянко озвучил ультиматум для Порошенко
18:18
Светличная прилагает огромные усилия для развития Харьковского региона - Мингарелли
18:12
Лукашенко ответил на нападки из-за фразы о победе Порошенко во втором туре
18:09
Под штаб Зеленского в Киеве пришла толпа протестующих: что известно
17:47
Нацдружины идут с протестом к силовым ведомствам в Киеве: онлайн трансляция
17:35
​Разгневал счет за свет: в Запорожье мужчина устроил самосуд над работницами облэнерго
17:15
Появились новые доказательства присутствия России в войне на Донбассе: опубликованы фото
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецы могут сорваться, а Скорпионов ждет неприятное открытие
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под штаб Зеленского в Киеве пришла толпа протестующих: что известно

вторник, 09 апреля 2019, 18:09

В Киеве под офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проходит массовый протест.

Об этом стало известно, в частности, онлайн трансляции на странице Facebook команды Зеленского.

Как отмечается, к штабу пришли люди, которые держат плакаты "Предателей Украины - за решетку". Также они принесли с собой чемоданы с надписями "Чемодан вокзал Россия". На чемоданах также указаны фамилии, в частности, Ахметова и Свинарчука.

В штабе Зеленского утверждают, что на них оказывается информационное давление для того, чтобы спровоцировать негатив.

"Мы стараемся не реагировать на все, что происходит", - отметил комментатор.

По словам члена Зе!Команды, толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.

Между тем стало известно, что заявку на митинг подали 3 организатора: "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", "Союз офицеров Украины" и председатель Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий.

В заявке говорится, что цель митинга - "защита трудовых прав граждан и борьба с коррупцией", а также "защита конституционных прав". Акция заявлена бессрочной.

Стоит заметить, что никаких требований к Зеленскому митингующие пока не озвучивали. Из офиса кандидата к людям также никто не выходил.

В Нацполиции заявляют, что ситуация на месте происшествия спокойная. Там находятся сотрудники полиции, которые следят за соблюдением правопорядка.

По материалам Украинская правда

Как сообщал "Апостроф", непосредственно перед митингом у Зеленского заявили о подготовке провокации.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: