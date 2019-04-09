Под штаб Зеленского в Киеве пришла толпа протестующих: что известно

В Киеве под офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проходит массовый протест.

Об этом стало известно, в частности, онлайн трансляции на странице Facebook команды Зеленского.

Как отмечается, к штабу пришли люди, которые держат плакаты "Предателей Украины - за решетку". Также они принесли с собой чемоданы с надписями "Чемодан вокзал Россия". На чемоданах также указаны фамилии, в частности, Ахметова и Свинарчука.

В штабе Зеленского утверждают, что на них оказывается информационное давление для того, чтобы спровоцировать негатив.

"Мы стараемся не реагировать на все, что происходит", - отметил комментатор.

По словам члена Зе!Команды, толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.

Между тем стало известно, что заявку на митинг подали 3 организатора: "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", "Союз офицеров Украины" и председатель Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий.

В заявке говорится, что цель митинга - "защита трудовых прав граждан и борьба с коррупцией", а также "защита конституционных прав". Акция заявлена бессрочной.

Стоит заметить, что никаких требований к Зеленскому митингующие пока не озвучивали. Из офиса кандидата к людям также никто не выходил.

В Нацполиции заявляют, что ситуация на месте происшествия спокойная. Там находятся сотрудники полиции, которые следят за соблюдением правопорядка.

По материалам Украинская правда

Как сообщал "Апостроф", непосредственно перед митингом у Зеленского заявили о подготовке провокации.