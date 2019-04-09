Готовятся провокации: у Зеленского выступили с тревожным заявлением

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказала об организации провокаций под офисом штаба.

Об этом сообщают на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

В заявлении отметили, что "приглашение" поучаствовать в акции пришло одному из сотрудников штаба.

"Сегодня под одним из Зе!Офисов планируются провокации. По высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги", - отметили в сообщении.

В посте написали, что понимают, почему студенты соглашаются на такие провокационные действия.

"Ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь", - говорится в сообщении.

Пишут о "массовке" для акции в Telegram-канале.

"В разных Telegram-каналах с подработки сбрасывают информацию о различной массовке. Одна из них должна происходить 9 апреля на улице Новоселицкая 7, где находится штаб Зеленского. Предлагают студентам собраться на 16:00 и быть там до 20-21:00 и предлагают за это оплату - 300 гривен", - рассказал парень на видео.

По словам незнакомца, дальше участников добавляют в отдельные чаты, где обсуждается место проведения акции, способ оплаты и возможные провокации, которые могут произойти.

Так, одна из акций под штабом Зеленского уже началась.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве также появился странный рекламный плакат с участием кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который ранее заметили в Харькове.