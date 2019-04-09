Соцсети разгневал рекламный плакат Порошенко с Путиным: опубликованы фото

В Харькове появился странный рекламный плакат с участием кандидата в президенты Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, заказчиком которого является действующий президент.

Его фото опубликовал Sapronov Yuri в Facebook.

"Просьба к сторонникам П. Порошенко - может Вы удалите, огромное количество не очень дружеских шаржей с этими ярлыками? И слова эти удалите? Вы же верите своему кандидату? Я тоже задумался. Подумал, что П. Порошенко начал "сшивать" Украину. Но наступил новый день в Харькове", - написал он.

На плакате политики стоят лицом к лицу. А внизу подпись: "21 апреля. Решающий выбор".

В сети тут же указали на интересную деталь, связанную с размещением рекламного плаката.

"Очевидно, Путин дал штабу Порошенко разрешение использовать свое изображение? Или нарушили закон?" – прокомментировала плакаты Yevheniya Kravchuk в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась яркая карикатура с реакцией Путина на батл Порошенко и Зеленского.