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​Появилась яркая карикатура с реакцией Путина на батл Порошенко и Зеленского

понедельник, 08 апреля 2019, 18:05

Российский художник Сергей Елкин нарисовал яркую карикатуру на реакцию президента России Владимира Путина относительно последних событий с президентскими выборами в Украине.

Соответствующую картинку он опубликовал у себя на странице в Facebook.

На картинке Путин читает газету, на которой в новости сообщается о заявлении Зеленского о своей готовности к переговорам с российской стороной.

"Что? Мне тоже сдавать анализы?", - якобы задается вопросом российский лидер.

Под карикатурой появились смешные комментарии.

"Для того, кто не какает, действительно большая проблема — сдать анализы", "он помёт у Соловьева одолжит", "Ему бы лоботомию сделать, а не анализы сдавать..", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру на лидеров президентской гонки – Владимира Зеленского, Пера Порошенко и Юлию Тимошенко.

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