В Минобороны сделали громкое заявление по Зеленскому: опубликован документ

Во время мобилизации кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому присылали три повестки, которые он проигнорировал.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос "Главкома".

В документе говорится, что кандидат в президенты Зеленский систематически уклонялся от прохождения военной службы.

По данным оборонного ведомства, во время мобилизации ему присылали три повестки в 2014 году и одну - в 2015, которые он проигнорировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.