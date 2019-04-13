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В Минобороны сделали громкое заявление по Зеленскому: опубликован документ

суббота, 13 апреля 2019, 20:02

Во время мобилизации кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому присылали три повестки, которые он проигнорировал.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос "Главкома".

В документе говорится, что кандидат в президенты Зеленский систематически уклонялся от прохождения военной службы.

По данным оборонного ведомства, во время мобилизации ему присылали три повестки в 2014 году и одну - в 2015, которые он проигнорировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.

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