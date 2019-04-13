Психолог назвала главные недостатки Порошенко и его команды

Результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразила политический психолог Светлана Чунихина.

"Он не ожидал, что настолько хорошо люди поддержат Зеленского и настолько ему откажут в поддержке, и он, сознательно или нет, подумал, что ему не хватает артистизма. Он говорил уже неоднократно, что "я вас услышал", услышал тот счет, который вы мне предъявили - это то, что на словах. А то, что он показывает поведением и невербально - это мысль о том, что он недостаточно актер, а конкурировать ему приходится с актером, и проблема Порошенко в том, что он менее артистичен, а с его точки зрения, видимо, кажется, что молодежь увлеклась артистичностью Зеленского", - считает эксперт.

По ее словам, Зеленский коммуницирует с теми аудиториями, с которыми Порошенко на контакт никогда не выходил.

"Общаться нужно со всеми, главное, что общаться нужно с аутентичной позиции того, кем ты являешься. Когда ты начинаешь общаться так, как тебе несвойственно, начинаешь играть - это сильно снижает эффективность коммуникации. Ему не нужно бороться за избирателей, которые уже отдали свои голоса за Зеленского, потому что они с высокой вероятностью будут с ним до конца. Ему нужно бороться за тех избирателей, которые проголосовали не за Зеленского, и смотреть, какие там есть запросы", - добавила она.

Эксперт считает, что ситуация для Порошенко очень сложная и его сторонники продолжают "чернить" кандидата Зеленского.

"Порошенко говорит, что не считает, что Зеленский - это Путин, и тут же вывешиваются плакаты, где Порошенко противопоставляется Путину. Это выдает растерянность и шарахание из стороны в сторону и прослеживается идея сделать ставку на дискредитацию оппонента. Порошенко - человек с достаточно мощным интеллектом, и он понял, как нужно действовать, но очень не хватает искренности. Видно, что он очень обижен на общество", - резюмировала она.

Полный текст интервью читайте в материале "Апострофа": Порошенко ходит по тонкому льду, а Зеленский стоит там, где нужно - психолог