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Как Бритни Спирс: озвучена главная мощь Зеленского в качестве кандидата

воскресенье, 14 апреля 2019, 14:37

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выбрала очень изящную тактику, похожую на тактику певицы Бритни Спирс.

Об этом "Апострофу" рассказал медиаэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун.

"Была такая певица, сейчас куда-то она делась – Бритни Спирс. Секрет ее популярности был в том, что она зеркалила ожидания людей. Она такая себе tabula rasa (с лат. - "чистая доска", - "Апостроф"), которая позволяет, чтобы люди проецировали на нее свой образ", - сказал он.

Также эксперт отметил, что также поступил и Зеленский, в сем оказалась мощь кандидата-комика.

"...Потому что как только ты говоришь что-то конкретное и предметное, обязательно найдется масса людей, в том числе и экспертов, которые в состоянии сказать: "Коллега, позвольте с вами не согласиться". Поэтому задача стояла говорить то, к чему эксперты не могут прицепиться. Это с одной стороны, а с другой, говорить вещи, которые близки и понятны каждому телезрителю, каждому пользователю соцсетей. А судя по успеху его коммерческих продуктов, Зеленский умеет это делать. Просто это не имеет никакого отношения к политике, какой мы ее знаем", - подчеркнул Ковжун.

По его словам, у Зеленского есть "побратимы": Беппе Грилло в Италии (комик, блогер и политик, - "Апостроф"), Дональд Трамп в США. И время непредсказуемости, время запроса на новое, но узнаваемое и другое, это период турбулентности, и мы, в общем, в тренде.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке - политтехнолог".

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