У Зеленского сделали громкое заявление по Донбассу и НАТО

В данный момент провести демократические выборы на неподконтрольных Украине территориях Донбасса невозможно.

С таким заявлением выступил политический консультант кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом член команды Зеленского уточнил, что движение в НАТО – единственный путь для Украины.

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" – не идеален, с ним много вопросов, и на протяжении многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К Минскому процессу привязаны все эти санкции, которые на сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень тяжело", – отметил он.

Разумков отметил, что единственный путь решения конфликта на Донбассе - дипломатические переговоры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.