РУС. | УКР.

воскресенье, 14 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 апреля

22:51
Кремлю нужен гауляйтер: названы цели Путина на выборах в Украине
22:21
Машину пробило насквозь: жуткое фото смертельного ДТП под Харьковом
21:51
Пора ломать: появилось забавное фото с самодебатов Порошенко
21:35
В Украине появились загадочные борды с Порошенко: опубликованы фото
20:58
В крупнейших соцсетях произошел масштабный сбой: что произошло
20:28
В Одессе ремонтируют самолет Каддафи: фото элитного авиасудна
20:16
"Ливерпуль" обыграл "Челси" в важнейшем матче чемпионата Англии: видеообзор
19:52
Под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП: фото и видео
19:23
Начинается хардкор: политтехнолог указал на опасный момент для Порошенко
18:49
Британская полиция раскрыла новые детали о нападении на посла Украины
18:32
Удушающие объятия: в Украинском центре в России провели циничную "дискуссию"
18:24
У Порошенко рассказали, сколько людей пришло на дебаты без Зеленского: яркие фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кремлю нужен гауляйтер: названы цели Путина на выборах в Украине

воскресенье, 14 апреля 2019, 22:51

Стало известно, какой сценарий в Украине был бы выгоден президенту России Владимиру Путину.

"Для Кремля предпочтительней назначенный гауляйтер. Они уже обожглись и понимают, что тот или иной кандидат в любом случае будет проукраинский, просто у него будет свое видение Украины, и это видение сильно отличается от московского. А вот потеря управляемости им нравится куда больше, чем какой бы то ни было кандидат. Хаос им нравится куда больше. Куда бы мы ни шли, им это все не нравится. Им нужно, чтобы мы бродили и собачились. Их бы устроил сценарий столетней давности, когда тут есть Петлюра, но тут же есть еще Скоропадский и Винниченко, УНР, Гетманщина, а еще есть Махно, который посылает всех лесом, а сам идет в село. Такой вариант им нравится больше, чем конкретные фамилии. Но для всех других цивилизованных государств, я имею в виду Белый дом, Даунинг-стрит, действующий президент, конечно, удобнее. Они с ним сталкивались, они про него знают", - говорит он.

Подробнее о шансах кандидатов в президенты на победу и истерии общества, читайте в материале "Апострофа": Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке – политтехнолог.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: