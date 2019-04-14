Кремлю нужен гауляйтер: названы цели Путина на выборах в Украине

Стало известно, какой сценарий в Украине был бы выгоден президенту России Владимиру Путину.

"Для Кремля предпочтительней назначенный гауляйтер. Они уже обожглись и понимают, что тот или иной кандидат в любом случае будет проукраинский, просто у него будет свое видение Украины, и это видение сильно отличается от московского. А вот потеря управляемости им нравится куда больше, чем какой бы то ни было кандидат. Хаос им нравится куда больше. Куда бы мы ни шли, им это все не нравится. Им нужно, чтобы мы бродили и собачились. Их бы устроил сценарий столетней давности, когда тут есть Петлюра, но тут же есть еще Скоропадский и Винниченко, УНР, Гетманщина, а еще есть Махно, который посылает всех лесом, а сам идет в село. Такой вариант им нравится больше, чем конкретные фамилии. Но для всех других цивилизованных государств, я имею в виду Белый дом, Даунинг-стрит, действующий президент, конечно, удобнее. Они с ним сталкивались, они про него знают", - говорит он.

Подробнее о шансах кандидатов в президенты на победу и истерии общества, читайте в материале "Апострофа": Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке – политтехнолог.