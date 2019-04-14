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Порошенко под стадионом спел песню для Зеленского: видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 16:17

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко спел шуточную песню о дебатах с Владимиром Зеленским.

Соответствующее видео появилось в YouTube.

"Импровизация короткая, которая посвящена Владимиру Зеленскому. Ти казала у неделю підем разом на дебати. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела", - спел действующий президент.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, Порошенко дебатировал сам с собой на НСК "Олимпийский", а 19 апреля Зеленский будет проводить дебаты со стадиона, а Порошенко – из студии "Суспильного". Вероятно, между кандидатами будет организован видеомост.

Как известно, 14 апреля дебаты состоялись не на стадионе, а в пресс-зале. Людей, которые пришли послушать Порошенко, пропустили под стадион, где установлена сцена с символикой президента.

Подробнее о дебатах между Порошенко и Зеленским, читайте в материале "Апострофа": Порошенко ходит по тонкому льду, а Зеленский стоит там, где нужно – психолог.

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