В Украине появились загадочные борды с Порошенко: опубликованы фото

В воскресенье, 14 апреля, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

Об этом сообщают пользователи Facebook.

В частности, сообщается о таких бордах в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове и Одессе. Заказчик размещения пока неизвестен.

Первые появления фото с билбордами пользователи восприняли как "фотожабу", однако позже стало ясно, что борды настоящие.

"Черный пиар? Кто заказчик?", – задается вопросом журналист Назарий Вивчарук.

"Очевидный антипиар. Такого мы еще не видели", – пишет в комментарии к одному из фото пользовательница Ольга Воробьева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях опубликовали ролик, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.