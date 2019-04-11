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Появился странный ролик, на котором фура сбивает Зеленского: кандидат обвиняет команду Порошенко

четверг, 11 апреля 2019, 08:59

На официальном канале проекта "Європейське майбутнє України" в Telegram и Viber опубликовали ролик, на котором грузовик сбил кандидата в президенты Владимира Зеленского. Само видео смонтировано на основе настоящего рекламного ролика шоумена.

Примечательно, что проект активно рекламировал в социальных сетях оппонент Зеленского - Петр Порошенко. В команде шоумена не сомневаются, что публикация такого ролика - дело рук штаба действующего президента.

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - прокомментировали ситуацию в штабе Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, почему сервис мгновенных платежей LiqPay ПриватБанка отправлял клиентов на сайт кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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