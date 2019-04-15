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Эксперты назвали "проблемные места" в программах кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко

понедельник, 15 апреля 2019, 15:16

Предвыборные программы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко вызывают большое количество вопросов в контексте их реализации.

Об этом сообщили эксперты в ходе дискуссии "Выборы президента Украины 2019: что нового за кулисами шоу", организованного Международным центром перспективных исследований и Украинским институтом будущего в здании "Укринформ".

Так, проектЗеленского о форме прямой демократии с помощью интернет-технологий эксперты называют трудновыполнимой и опасной по причине недостатка средств для обеспечения доступа к интернету всего населения страны и слабой осведомленности украинцев о безопасности в сети.

"Зеленский обещает украинцам ставить именно интересы общества на первое место в деятельности органов государственной власти. Для этого предлагается реформировать политическую систему Украины путем ограничения функций государства и одновременным увеличением возможностей граждан напрямую влиять на государственную политику, в том числе с помощью элементов народовластия - референдумы и е-демократия… Предлагая это, стоит обдумать механизмы, как не допустить превращения референдумов в плебисциты, которые могут использоваться как форма спекуляции мнением народа Украины… Предложение использовать современные технологии как форму е-демократии должно учитывать то, что не все население Украины обеспечено интернетом. Государственная кампания по интернетизации всей территории Украины должна быть обеспечена значительным финансовым ресурсом в условиях недостатка средств в госбюджете", - отмечают эксперты.

Под сомнение был поставлен план кандидата о формате урегулирования конфликта на Донбассе с вовлечением стран-подписантов Будапештского меморандума. Эксперты отмечают, что такого типа договоренности и вовлечение в процесс урегулирования США и Великобритании будет блокировать Россия.

Экспертов также удивило отсутствие в программе Зеленского упоминаний о судебной реформе, что может подорвать доверие население и международных партнеров к украинскому институту суда и правоохранительной системе в общем.

По поводу программы действующего президента Петра Порошенко основной скепсис экспертов касается сроков, оглашенных им относительно следующих шагов по интеграции Украины в ЕС и НАТО. Так, они отмечают, что сроки готовности Украины получить план действий по интеграции в альянс зависит во многом от реформ, проводимых со слабой интенсивностью внутри страны, а также от готовности стран-членов начать переговоры о расширении альянса. Аналогичные замечания касаются и заявки на членство в ЕС в оглашенном Порошенко 2023 году – нет уверенности, что Соглашение об Ассоциации будет полностью реализовано в обозначенные сроки (в течение 4 лет).

"До полного выполнения Соглашения об ассоциации и принятия в ЕС решение о возможности изменения правовых рамок отношений с Украиной, любая заявка на членство получит отрицательный ответ или, скорее всего, будет просто проигнорирована как противоречащая упомянутому заявлению европейского совета".

Также эксперты обращают внимание и на слабую эффективность механизма санкций против России, как обозначенного Порошенко инструмента деоккупации Донбасса и Крыма и неготовность общественности в Украине идти на уступки, в частности, по особому статусу Донбасса.

"Давление на РФ с помощью международных санкций пока не демонстрирует принципиального изменения поведения РФ в отношении Украины… Кроме того, возникает вопрос, готова ли сама Украина выполнить свою часть обязательств, предусмотренную минского соглашениями. В частности, украинское общество преимущественно негативно относится к предоставлению "особого статуса" Донецкой и Луганской области".

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр отметил крайне опасный уровень недоверия населения к президенту и государственным институтам в Украине. Подробнее - в материале "Порошенко может выиграть выборы только в одном случае - британский эксперт".

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