Страна накажет: Запад предупредил Зеленского о главной ошибке

В случае избрания Владимира Зеленского на пост президента, ему необходимо будет учесть осведомленность общества о его длительном сотрудничестве с Игорем Коломойским и воздержаться от назначения на государственные должности лиц, связанных с олигархом.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил Ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, специалист по тематике России и Украины Джеймс Шерр.

Эксперт отметил, что любое назначение Зеленского в пользу Коломойского, будет трактоваться общественностью как измена, и реакция на такие решения не заставит себя ждать.

"Зеленскому надо будет понимать, что страна будет нещадно наказывать за измену. Если он покажет, что на самом деле является инструментом Игоря Коломойского, и начнет назначать на должности его людей, это будет иметь очень серьезные последствия не только для него самого, но и, по моему мнению, для Украины", - отметил Шерр.

Он выразил надежду, что сам кандидат в президенты Украины осознает такого рода риски.

"Зеленский, как мы знаем, комик, но он не клоун — он умный человек. И, надеюсь, он достаточно беспристрастен для того, чтобы хорошо понимать эти риски", - добавил он.

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