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​Перестаньте бегать: появилось новое дерзкое обращение Зеленского к Порошенко

понедельник, 15 апреля 2019, 12:43

Кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал своего оппонента не "бегать по каналам", а выполнять свои президентские обязанности.

Свое видеообращение он опубликовал у себя в Facebook.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я хочу чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю ". А именно: посадили убийц Екатерина Гандзюк, посадили Свинарчуков, и вспомнили то, что вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов и накричитесь на стадионе", - заявил Зеленский.

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